Собянин назвал число записавшихся на вакцинацию от COVID-19 москвичей

В Москве на прививку от коронавируса записались около 500 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, вакцинацию прошли уже более 300 тысяч.

«На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин заявлял, что коронавирус перенесли более половины столичных жителей. А доля повторных случаев заболевания составляет менее 1%.

По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ежедневно прививку делают от 15 до 20 тысяч москвичей, а записываются от 17 до 25 тысяч.