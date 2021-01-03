В стране и мире В Подмосковье ожидается мокрый снег и гололед Тамара Астапенкова В МЧС посоветовали автолюбителям отказаться от поездок на личном транспорте. © Фото: jwvein, Pixabay В Подмосковье 4 января ожидаются мокрый снег, гололед, местами налипание мокрого снега. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России. «Четвертого января в Московской области ожидается снег, мокрый снег, морось, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица», - приводит ТАСС слова сообщения. В ведомстве рекомендовали автолюбителям отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам посоветовали обходить линии электропередач, шаткие строения, мосты, эстакады и трубопроводы. Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие несколько дней для жителей Центральной России наступит погода, характерная для «мягкой» зимы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика