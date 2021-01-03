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В Подмосковье ожидается мокрый снег и гололед

Тамара Астапенкова
18:25 03.01.2021
В МЧС посоветовали автолюбителям отказаться от поездок на личном транспорте.
В Подмосковье ожидается мокрый снег и гололед
© Фото: jwvein, Pixabay

В Подмосковье 4 января ожидаются мокрый снег, гололед, местами налипание мокрого снега. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

«Четвертого января в Московской области ожидается снег, мокрый снег, морось, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица», - приводит ТАСС слова сообщения.

В ведомстве рекомендовали автолюбителям отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам посоветовали обходить линии электропередач, шаткие строения, мосты, эстакады и трубопроводы.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие несколько дней для жителей Центральной России наступит погода, характерная для «мягкой» зимы.

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