Психолог назвал способы борьбы с зависимостью от соцсетей

Чтобы побороть какую-либо зависимость, в первую очередь, надо признать, что она существует. Тот же самый принцип следует применять и в том случае, если человек хочет начать тратить меньше времени в социальных сетях. Об этом рассказал клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

«Все мои клиенты после этого карантина говорят, что стали больше проводить времени в мессенджерах, сетях и в интернете в целом. Это точно есть», - сказал он в беседе с RT.

Также, по словам специалиста, у зависимости есть один характерный признак - человек испытывает дискомфортное состояние без объекта или без определенного действия. Например, даже при отсутствии необходимости он постоянно берет телефон в руки и крутит его в руках, либо листает ленту в соцсетях. В этом случае, сказал Хорс, необходимо занять правильную позицию.

«Уйти от позиции «я хочу туда заглянуть» к позиции «я не хочу - я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». Когда человек такую позицию занимает, уже с этой тягой, с этой потребностью, которая противоречит его целям, его желаниям, проще справляться», - посоветовал он.

Кроме того, помощь могут оказать приложения, показывающие, сколько человек проводит времени в телефоне. По словам специалиста, без учета невозможен контроль.

«Когда мы видим каждый день, сколько времени мы в той или иной сети проводим, вот тогда мы уже с большей эффективностью можем с этим бороться», - рассказал он.

Психолог посоветовал написать на листе свой список желаний и антижеланий. Потом последнее выкинуть, а все цели и задачи вешать прямо перед глазами, чтобы напоминать о важности их выполнения.