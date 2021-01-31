Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказал, чем опасны оттепели

Тамара Астапенкова
08:14 31.01.2021
По словам Андрея Тяжельникова, важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду.
Врач рассказал, чем опасны оттепели
© Фото: nastasia Gepp, Pixabay
Читайте нас на:

Несмотря на оттепель, москвичам еще рано переходить на весеннюю одежду и снимать головные уборы. Переохлаждение пагубно влияет на иммунитет. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, не складывать в шкаф головные уборы. Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма», - пояснил врач.

Переохлаждение, ослабляя иммунитет, делает организм более уязвимым к вирусам и бактериям, добавил Тяжельников. Он посоветовал одеваться в период оттепели многослойно, чтобы была возможность что-то снять, когда жарко, и надеть, когда холодно.

«Несмотря на то, что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промёрзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказывается от шапки и от утепления ног», - рассказал РИА Новости эксперт.

Он добавил, что в офисе лучше переобуваться. С влажными ногами опасно выходить на холод. Андрей Тяжельников уточнил, что при оттепели также опасны осадки и туманы, поскольку сырость «даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению».

Ранее синоптики рассказали, что в столице после длительной оттепели вновь похолодает. На следующей рабочей неделе ожидается несколько снегопадов, дневные температуры будут достигать минус 10 градусов, а на выходных выглянет солнце.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:54 В стране и мире
В Японии впервые найден очаг заражения новым штаммом коронавируса
04:23 В стране и мире
Макрон призвал Британию определиться с ближайшими союзниками
03:02 В стране и мире
Байден выступит с большой речью о восстановлении места США в мире
02:27 В стране и мире
Врач сравнила особенности течения гриппа и коронавируса
19:28 Армия
Видео
Все ради мира: как устроен российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе
Популярное
Популярное
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Видео
Вооружен до зубов: опубликованы уникальные кадры с борта корвета «Гремящий»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.