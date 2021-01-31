Врач рассказал, чем опасны оттепели

Несмотря на оттепель, москвичам еще рано переходить на весеннюю одежду и снимать головные уборы. Переохлаждение пагубно влияет на иммунитет. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, не складывать в шкаф головные уборы. Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма», - пояснил врач.

Переохлаждение, ослабляя иммунитет, делает организм более уязвимым к вирусам и бактериям, добавил Тяжельников. Он посоветовал одеваться в период оттепели многослойно, чтобы была возможность что-то снять, когда жарко, и надеть, когда холодно.

«Несмотря на то, что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промёрзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказывается от шапки и от утепления ног», - рассказал РИА Новости эксперт.

Он добавил, что в офисе лучше переобуваться. С влажными ногами опасно выходить на холод. Андрей Тяжельников уточнил, что при оттепели также опасны осадки и туманы, поскольку сырость «даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению».

Ранее синоптики рассказали, что в столице после длительной оттепели вновь похолодает. На следующей рабочей неделе ожидается несколько снегопадов, дневные температуры будут достигать минус 10 градусов, а на выходных выглянет солнце.