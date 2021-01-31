Высшее командование ВСУ подало в суд на Минобороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук подали в суд на министерство обороны страны. Заявление также написал командующий Воздушными силами Сергей Дроздов.

Военачальники требуют отменить дисциплинарные взыскания, наложенные на них по результатам служебного расследования. Об этом пишут «Украинские новости». Само расследование, как уточняет агентство, засекречено.

Однако, как предполагают СМИ, это связано с крушением самолета Ан-26 в сентябре 2020 года. Известно, что после этого глава Минобороны Украины Андрей Таран объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку, в отношении Хомчака ведомство вынесло дисциплинарное взыскание.

Военный самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября в Харьковской области. На борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины, из них выжил только один.