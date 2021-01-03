В Красноярском крае произошел крупный пожар на складе

Склад горит в городе Ачинске Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. В 15:18 по московскому времени пожар был локализован. Как сообщается, пострадавших в происшествии нет.

«Ачинск, ул. Манкевича, 37. В 18:19 (14:19 мск) на территории склада загорание дощато-бетонного строения на площади 1 000 кв. м», - сообщили в главке МЧС.

В тушении участвует 31 человек, задействовано 9 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются. По информации некоторых источников, по указанному адресу располагается хлебная база.