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В Красноярском крае произошел крупный пожар на складе

Анна Назайкина
17:46 03.01.2021
Возгорание было локализовано, пострадавших нет.
© Видео: Instagram, achinsk.news © Фото: Instagram, achinsk.news

Склад горит в городе Ачинске Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. В 15:18 по московскому времени пожар был локализован. Как сообщается, пострадавших в происшествии нет.

«Ачинск, ул. Манкевича, 37. В 18:19 (14:19 мск) на территории склада загорание дощато-бетонного строения на площади 1 000 кв. м», - сообщили в главке МЧС.

В тушении участвует 31 человек, задействовано 9 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются. По информации некоторых источников, по указанному адресу располагается хлебная база.

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