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Иммунолог напомнила об отличиях коронавируса и гриппа

Тамара Астапенкова
07:45 31.01.2021
По словам Ирины Ярцевой, в отличие от гриппа при COVID-19 обычно не поражается горло.
Иммунолог напомнила об отличиях коронавируса и гриппа
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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При гриппе высокая температура держится до шести дней, при легкой форме коронавируса до 10 – 12 дней. Врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева рассказал об отличиях симптомов коронавирусной инфекции и гриппа.

«У COVID-19 много разных форм. Но классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При коронавируса она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой», - рассказала «Вечерней Москве» Ярцева.

Она добавила, что высокая температура, которая долго держится, очень изнуряет организм, поэтому при COVID-19 может быть больше выраженная интоксикация.

«Притом что в анализах будут минимальные изменения, которые не будут требовать локализации. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе», - пояснила врач.

Иммунолог уточнила, что в отличие от гриппа при COVID-19 обычно не поражается горло. При этом она отметила, что клиническая картина коронавируса разнообразна и до конца не изучена.

Ранее в ВОЗ назвали основные отличия симптомов коронавируса и гриппа. Отличить первое заболевание от второго можно по потере обоняния и вкуса, появлению одышки и температуре выше 38 градусов. В ВОЗ считают, что отличительными симптомами COVID-19 также являются потеря аппетита, спутанность сознания, при тяжелом течении - постоянная боль в груди или ощущение давления в этом области.

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