В Роспотребнадзоре оценили возможность снятия ограничений для привитых от коронавируса

Вопрос снятия ограничений для лиц, сделавших прививку от коронавируса, требует проработки с учетом информации о том, как долго будет сохраняться иммунитет после вакцинации. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», - говорится в сообщении на странице канала «стопкоронавирус.рф».

Уточняется, что речь идет о свободном перемещении в общественных местах. В ведомстве также сообщили, что использование документов, подтверждающих постановку вакцины, является распространенной практикой.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить с 1 января 2021 года на сайте Госуслуг.

В Роспотребнадзоре отметили, что факт перенесенной коронавирусной инфекции и наличие антител к возбудителю не являются противопоказаниями к прививке, поскольку вакцинация будет способствовать укреплению иммунитета. Вероятность снижения иммунитета через шесть месяцев после перенесенной болезни является относительно высокой. А период сохранения иммунитета зависит от многих факторов, уточнили в ведомстве.