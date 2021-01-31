Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой

Лечащий врач Юлии Началовой раскрыл истинную причину ее смерти. По словам Василия Шурова, артистка до последнего отказывалась оперировать пораженную гангреной ногу.

Он объяснил, что Началова из-за подагры привыкла терпеть боли и перетерпела заражение до стадии «всасывания» в кровь.

«Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания - было поздно. Начался сепсис», - рассказал врач в беседе с mk.ru.

Шуров добавил, что заражение началось с ранки на ноге, но убедить Юлию, что это смертельно опасно, специалистам не удалось.

«Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках. Как иначе?! Конечно, у Юлии в голове не укладывалось, что она будет как киборг», - подчеркнул врач.

Потом гангрена пошла дальше, и речь шла уже об ампутации не только пальца. Но, несмотря на это, певица продолжала лечиться дома.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. По словам отца артистки, причиной смерти стала остановка сердца, которая была вызвана воспалительным процессом.