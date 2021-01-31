На строительном рынке на МКАД произошел сильный пожар

В районе 33-го километра МКАД произошел пожар на строительном рынке в одном из металлических ангаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу Москве.

«В 05.47 поступило сообщение о возгорании по адресу: МКАД, 33 км, внешняя сторона», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Угрозы перехода огня не было. В 06.31 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших нет.