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На строительном рынке на МКАД произошел сильный пожар

Тамара Астапенкова
07:21 31.01.2021
Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
На строительном рынке на МКАД произошел сильный пожар
© Фото: moscow.mchs.gov
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В районе 33-го километра МКАД произошел пожар на строительном рынке в одном из металлических ангаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу Москве.

«В 05.47 поступило сообщение о возгорании по адресу: МКАД, 33 км, внешняя сторона», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Угрозы перехода огня не было. В 06.31 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших нет.

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