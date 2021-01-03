Глава Псковской области сообщил, когда нормализуется ситуация с электроснабжением

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что по текущим прогнозам, примерно через сутки, ситуация с электроснабжением региона должна нормализоваться.

«По текущим прогнозам, через сутки ситуация должна нормализоваться», - написал глава региона в Instagram.

По информации «Россети Северо-Запад», к трем часам дня воскресенья уже восстановлено электроснабжение в 80% населенных пунктов в Псковской области, где после ледяного дождя и сильного снегопада остались без света более тысячи поселков. За сутки энергетики подключили 812 поселений.

«В пострадавшие от стихии районы направлено 18 дополнительных бригад. Всего электроснабжение восстанавливает 128 мобильных подразделений в составе 615 человек», - сообщают «Россети Северо-Запад» во ВКонтакте.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, экстренные службы круглосуточно расчищают дороги и тропы к прорыву линий электропередач от снега и поваленных деревьев. В Островский, Себежский и Струго-Красненский районы сегодня будут поставлены дизельные генераторы, также дополнительно прибудут 200 специалистов из других регионов.