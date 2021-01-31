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Россиянка заразилась смертельно опасной болезнью после отдыха на Занзибаре

Тамара Астапенкова
06:57 31.01.2021
Жительница Перми и ее двухлетняя дочь заразились так называемой сонной болезнью.
Россиянка заразилась смертельно опасной болезнью после отдыха на Занзибаре
© Фото: pixabay
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На Занзибаре, куда съездили на отдых жительница Перми и ее двухлетняя дочь, семья заразилась так называемой сонной болезнью - африканским трипаносомозом, который распространяется в результате укуса мухи цеце и является смертельно опасной.

Мама с дочкой отдыхали на Занзибаре еще в ноябре 2020 года, однако симптомы сонной болезни проявились у них только спустя два месяца после возвращения домой. У малышки поднялась очень высокая температура. Врачи обнаружили, у матери и ребенка следы от укусов мухи цеце.

Двухлетняя девочка сейчас находится в одной из больниц в Перми в палате интенсивной терапии. По словам матери, дочь  - в «амебном состоянии», не хочет ни есть, ни пить, пишет Ura.ru. В ближайшее время девочку планируют перевести на лечение в Москву.

Ранее медики рассказали, какие опасные болезни могут поджидать россиян во время отдыха в открытых для туристов тропических странах. Они предупредили о малярии, гепатите А и вирусном энцефалите.

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