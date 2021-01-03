В Москве построят первый в мире крытый центр для занятий серфингом с пальмами и пляжами

В Москве планируют возвести «экзотический остров» с песчаными пляжами, пальмами, тропическим солнцем и двухметровыми волнами для занятий серфингом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мера, первый в мире крытый центр для занятий серфингом построят в Хорошево-Мневниках к 2023 году.

© mossobyanin, VK

«В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет. Генератор волн планируют сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки - от пятилетних детей до продвинутых серферов», - написал глава города у себя «ВКонтакте».

Мэр Москвы добавил, что в Москве много любителей этого экстремального вида спорта. Собянин выразил надежду, что им понравится «остров».