В Роспотребнадзоре оценили сообщения о новой «Болезни Х» в Конго

Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго после заявления ученого Жан-Жака Муембе-Тамфума о том, что в стране найдены признаки распространения нового смертельного заболевания, которое назвали «Болезнь Х». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, описанные Муембе-Тамфумом симптомы необязательно могут говорить об инфекционной болезни. И пока не будет обнаружен возбудитель болезни – не стоит паниковать.

«Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах», - пояснил РИА Новости Горелов.

Он добавил, что это может быть соматическое неинфекционное заболевание, или врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, или проявление аутоиммунных заболеваний.

Напомним, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых выявил вирус Эбола, заявил об угрожающей миру болезни невыясненного происхождения.

Симптомы «Болезни X» выявили у одной из пациенток в Конго. По мнению Жан-Жака, миру следует ожидать появления новых инфекций, которые передаются от животного человеку, таких как желтая лихорадка, различные формы гриппа, бешенство, бруцеллез и болезнь Лайма.