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Электронные паспорта граждан могут появиться в Москве до 1 декабря

Анна Назайкина
16:40 03.01.2021
Новый документ будет представлять собой пластиковую карточку, размером похожую на банковскую.
Электронные паспорта граждан могут появиться в Москве до 1 декабря
© Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости

Электронный паспорт гражданина России в пилотном проекте в Москве может появиться уже до 1 декабря 2021 года. До этого момента будет проходить подготовка правового и технического характера. Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве уточнили, что новый документ будет представлять собой пластиковую карточку, размером похожую на банковскую. У паспорта будет электронный носитель информации, в котором будут размещены данные из бумажного паспорта, однако главная информация о гражданине будет находиться на пластиковой карте.

«Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», - объяснили ТАСС в ведомстве.

Кроме того, электронный документ будет дополнен мобильным приложением, что обеспечит россиян квалифицированной электронной подписью и станет доступом к госуслугам.

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