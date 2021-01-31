Шайба Овечкина принесла его клубу победу в NHL

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (NHL) Washington Capitals обыграл Boston Bruins в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал первым после карантина из-за коронавируса.

В матче за Washington отличились на 19-й минуте Никлас Бекстрем, на 26-й минуте Тревор ван Римсдайк и Том Уилсон на 31-й минуте. В овертайме на 28-й секунде решающую шайбу забросил Овечкин. За Boston голы забили на 38-й минуте Ник Ритчи, на 47-й минуте Брэд Маршанд и на 60-й минуте Чарли Макэвой.

Стоит напомнить, что четыре российских игрока Washington Capitals - форвард Александр Овечкин, вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов, - из-за нарушения протокола Лиги по COVID-19 были отстранены не только от игр, но и от тренировок.