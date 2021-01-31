В Японии впервые найден очаг заражения новым штаммом коронавируса

В Японии впервые обнаружен очаг заражения новым штаммом коронавируса. Речь идет о так называемом «британском» штамме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei, трое инфицированных найдены в восточной префектуре Сайтама. Все трое граждан ранее на рабочем месте общались с мужчиной, который, как выяснилось впоследствии, был заражен «британским» штаммом коронавируса.

В данный момент зараженные находятся под медицинским наблюдением. Всего в Японии выявлено 64 случая инфицирования новым штаммом коронавируса.

Ранее стало известно, что Япония перестала выдавать визы иностранцам в связи с обнаружением новой разновидности вируса. Введенный властями запрет начал действовать с 28 декабря и на данный момент продлен до 7 февраля.

По опубликованным ранее данным СМИ, в связи с угрозой эпидемии правительство Японии ищет способы отменить следующие летние Олимпийские игры, которые планировались в Токио в 2021 году, при этом сохранив возможность провести их позже.