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В Японии впервые найден очаг заражения новым штаммом коронавируса

Иван Линдеманн
06:54 31.01.2021
Речь идет о так называемом «британском» штамме.
В Японии впервые найден очаг заражения новым штаммом коронавируса
© Фото: pixabay
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В Японии впервые обнаружен очаг заражения новым штаммом коронавируса. Речь идет о так называемом «британском» штамме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei, трое инфицированных найдены в восточной префектуре Сайтама. Все трое граждан ранее на рабочем месте общались с мужчиной, который, как выяснилось впоследствии, был заражен «британским» штаммом коронавируса.

В данный момент зараженные находятся под медицинским наблюдением. Всего в Японии выявлено 64 случая инфицирования новым штаммом коронавируса.

Ранее стало известно, что Япония перестала выдавать визы иностранцам в связи с обнаружением новой разновидности вируса. Введенный властями запрет начал действовать с 28 декабря и на данный момент продлен до 7 февраля.

По опубликованным ранее данным СМИ, в связи с угрозой эпидемии правительство Японии ищет способы отменить следующие летние Олимпийские игры, которые планировались в Токио в 2021 году, при этом сохранив возможность провести их позже.

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