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Папа римский принял отставку главы католической церкви Белоруссии

Иван Линдеманн
16:24 03.01.2021
Апостольским администратором Минско-Могилевской архиепархии Франциск назначил монсеньора Казимира Великоселца. До этого он служил епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.
Папа римский принял отставку главы католической церкви Белоруссии
© Фото: popefrancis, Facebook

Папа римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

Также отмечается, что апостольским администратором этой архиепархии Франциск назначил монсеньора Казимира Великоселца. До этого он служил епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.

Напомним, что в воскресенье, 3 января, Кондрусевичу исполнилось 75 лет. В этот же день он подал прошение об отставке.

В конце августа 2020 года власти Белоруссии не разрешили архиепископу  вернуться в страну после поездки в Польшу. Как писали СМИ,  Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». Кроме того, до этого католический глава критиковал действия силовиков, подавлявших протесты в республике.

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