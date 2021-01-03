Папа римский принял отставку главы католической церкви Белоруссии

Папа римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

Также отмечается, что апостольским администратором этой архиепархии Франциск назначил монсеньора Казимира Великоселца. До этого он служил епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.

Напомним, что в воскресенье, 3 января, Кондрусевичу исполнилось 75 лет. В этот же день он подал прошение об отставке.

В конце августа 2020 года власти Белоруссии не разрешили архиепископу вернуться в страну после поездки в Польшу. Как писали СМИ, Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». Кроме того, до этого католический глава критиковал действия силовиков, подавлявших протесты в республике.