Кинологи предостерегли владельцев собак от выгула рядом с водоемами

В Российской кинологической федерации предостерегли владельцев собак от прогулок на льду водоемов. Из-за таяния корки льда это может быть опасно.

Как отметил президент федерации Владимир Голубев, особенно опасным для прогулок является лед под снегом на фоне резкого потепления. В критической ситуации владельцу придется спасать свою жизнь.

«Для прогулок есть много интересных мест: площадки для выгула, парки, заснеженный лес. Не выводите гулять собаку на лед, даже если вам кажется, что он крепкий», - цитирует кинолога РИА Новости.

Также Голубев обратил внимание на опасность выгула рядом с водоемами. Зачастую около них зимуют утки, и эти птицы способны пробудить в собаке охотничий инстинкт и спровоцировать выбежать на лед.

Если питомец провалился в воду, необходимо скорее вытащить его на берег, вытереть насухо и доставить в теплое место, накрыв одеялом. При этом не стоит размещать собаку рядом с обогревателями или батареями. Для восстановления животному можно дать теплую воду или бульон.