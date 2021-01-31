Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кинологи предостерегли владельцев собак от выгула рядом с водоемами

Иван Линдеманн
06:18 31.01.2021
Как отметил президент федерации Владимир Голубев, особенно опасным для прогулок является лед под снегом на фоне резкого потепления.
Кинологи предостерегли владельцев собак от выгула рядом с водоемами
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

В Российской кинологической федерации предостерегли владельцев собак от прогулок на льду водоемов. Из-за таяния корки льда это может быть опасно.

Как отметил президент федерации Владимир Голубев, особенно опасным для прогулок является лед под снегом на фоне резкого потепления. В критической ситуации владельцу придется спасать свою жизнь.

«Для прогулок есть много интересных мест: площадки для выгула, парки, заснеженный лес. Не выводите гулять собаку на лед, даже если вам кажется, что он крепкий», - цитирует кинолога РИА Новости.

Также Голубев обратил внимание на опасность выгула рядом с водоемами. Зачастую около них зимуют утки, и эти птицы способны пробудить в собаке охотничий инстинкт и спровоцировать выбежать на лед.

Если питомец провалился в воду, необходимо скорее вытащить его на берег, вытереть насухо и доставить в теплое место, накрыв одеялом. При этом не стоит размещать собаку рядом с обогревателями или батареями. Для восстановления животному можно дать теплую воду или бульон.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:54 В стране и мире
В Японии впервые найден очаг заражения новым штаммом коронавируса
04:23 В стране и мире
Макрон призвал Британию определиться с ближайшими союзниками
03:02 В стране и мире
Байден выступит с большой речью о восстановлении места США в мире
02:27 В стране и мире
Врач сравнила особенности течения гриппа и коронавируса
19:28 Армия
Видео
Все ради мира: как устроен российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе
Популярное
Популярное
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Видео
Вооружен до зубов: опубликованы уникальные кадры с борта корвета «Гремящий»
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.