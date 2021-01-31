Эксперт рассказал, как снизить стресс во время карантина в отеле

Британский специалист по путешествиям Ллойд Фиггинс, который посетил 80 стран мира, рассказал, как снизить стресс и не заскучать тем, кому предстоит провести время на карантине в отеле. Рекомендации эксперта опубликовало издание Mirror.

В первую очередь Фиггинс посоветовал составить распорядок дня и пытаться придерживаться его. Это, по его мнению, поможет скоротать время и сделает пребывание в комнате более терпимым.

Специалист отмечает, что хорошим решением будет включить в расписание занятия спортом.

«Это может быть и простое занятие йогой, и сложная тренировка. Главное - заниматься спортом ежедневно», - объяснил опытный путешественник.

В настоящий момент на фоне ситуации с распространением COVID-19 власти многих стран обязывают прибывающих людей находиться довольно длительное время в изоляции в специально отведенных для этого гостиницах. При этом покидать номера, как правило, категорически запрещено.