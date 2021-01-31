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Названа главная опасность хранения денег дома

Роман Захаров
05:40 31.01.2021
По мнению специалиста Андрея Русецкого, существует два основных риска хранения денег дома: их физическая утрата и обесценение.
Названа главная опасность хранения денег дома
© Фото: pixabay
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Финансовый эксперт Андрей Русецкий рассказал о рисках хранения денежных средств дома. В частности, он предупредил, что такие деньги не «работают» на их владельца, вследствие чего обесцениваются.

Как объяснил специалист, существует два главных риска хранения денег дома: их физическая утрата и обесценение.

«Если с утратой все понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота. В странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5-2 процента в год», - уточнил Русецкий в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что инвестиции в долларах США или в евро не помогут обогнать инфляцию. А вот вложение в гособлигации, которые «априори надежней банковских депозитов», в России для этих целей подходят намного лучше.

Ранее финансовый советник Анна Харченко поделилась с россиянами советами, как лучше инвестировать 100 тысяч рублей. По ее мнению, к вопросу выбора бумаг для инвестиционного портфеля необходимо подходить взвешенно, учитывая целый ряд факторов. Среди них срок вложения, уровень доходности и возможные риски.

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