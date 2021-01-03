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Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии

Тамара Астапенкова
15:39 03.01.2021
Александр Дрозденко посоветовал «не включать “избирательную память”» в исторических вопросах.
Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии
© Фото: Александр Дрозденко, VK

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил на высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией, и предложил «не включать “избирательную память”» в исторических вопросах. Также Дрозденко посоветовал эстонским политикам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора.

«А в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса», - приводит администрация Ленобласти слова губернатора.

Ранее спикер парламента Эстонии в своем новогоднем поздравлении заявил, что граница между Россией и Эстонией якобы определяется Тартуским мирным договором 1920 года. По нему к Эстонии относились земли, которые сегодня входят в состав Ленинградской и Псковской областей.

В администрации Ленобласти напомнили, что в 2014 году главами МИД России и Эстонии был подписан договор о российско-эстонской границы. В 2015 году он внесен в парламенты России и Эстонии для ратификации.

Примерно год назад подобные заявления о якобы действующем Тартуском мирном договоре делал президент Эстонии. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что подобного рода высказывания говорят о проблемах не с прошлым, а с будущим.

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