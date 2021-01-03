Появились первые кадры с места страшной аварии в Тыве

Появились первые кадры с места аварии в Тыве. Напомним, что восемь человек скончались в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Улуг-Хемском районе республики. Еще два человека получили тяжелейшие травмы, они были госпитализированы.

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По информации МЧС, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Для ликвидации последствий аварии привлечено 5 человек и 2 единицы техники.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели и представители следственно-оперативной группы. В районе столкновения автомобилей затруднено движение.