В Минске в первое воскресенье 2021 года оппозиционеры вышли на улицы

В Минске в первое воскресенье 2021 года проходят традиционные марши протеста. Как передает портал Tut.by, люди выходят гулять во дворах и микрорайонах с флагами и другой символикой оппозиции.

Небольшие по численности марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево, а также возле улиц Захарова и Пулихова. Отдельная акция протеста состоялась возле здания факультета журналистики Белорусского государственного университета. Люди пришли с плакатами в поддержку задержанных журналистов. Пока нет информации о задержаниях вышедших на улицу людей.

В Белоруссии акции протеста проходят со дня президентских выборов 9 августа, по итогам которых победу одержал с 80,10% голосов Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, набрав 10,12% голосов.