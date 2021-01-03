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В Минске в первое воскресенье 2021 года оппозиционеры вышли на улицы

Тамара Астапенкова
15:02 03.01.2021
Информации о задержаниях вышедших на улицу людей нет.
В Минске в первое воскресенье 2021 года оппозиционеры вышли на улицы
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

В Минске в первое воскресенье 2021 года проходят традиционные марши протеста. Как передает портал Tut.by, люди выходят гулять во дворах и микрорайонах с флагами и другой символикой оппозиции.

Небольшие по численности марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево, а также возле улиц Захарова и Пулихова. Отдельная акция протеста состоялась возле здания факультета журналистики Белорусского государственного университета. Люди пришли с плакатами в поддержку задержанных журналистов. Пока нет информации о задержаниях вышедших на улицу людей.

В Белоруссии акции протеста проходят со дня президентских выборов 9 августа, по итогам которых победу одержал с 80,10% голосов Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, набрав 10,12% голосов.

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