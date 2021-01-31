Финансист назвал лучшие способы вложения ста тысяч рублей

Финансовый советник Анна Харченко поделилась с россиянами советами, как лучше инвестировать 100 тысяч рублей. По ее мнению, к вопросу выбора бумаг для инвестиционного портфеля необходимо подходить взвешенно, учитывая целый ряд факторов. Среди них срок вложения, уровень доходности и возможные риски.

При низких рисках и коротком сроке инвестирования лучше выбирать гособлигации России - ОФЗ. В отличии от вкладов, напоминает Харченко, их можно в любой момент продать и сохранить при этом накопленные проценты.

Корпоративные облигации обладают большей доходностью, однако и несут в себе большие риски, которых нет в ОФЗ. Это же касается и акций крупных отечественных компаний. Самыми щедрыми на дивиденды являются добывающие корпорации, считает Анна.

Отличным стартом для тех, кто хочет заработать быстро и не желает вникать в подробности инвестиционного процесса являются биржевые фонды и интересующие рынки, уверена экономист. Но перед этим все же необходимо изучить базовые принципы работы таких финансовых инструментов, чтобы не потерять свои сбережения, рассказала она в беседе с агентством «Прайм».

Ранее эксперты подсчитали, что лучшим способом инвестирования средств россияне считают покупку жилья. Таких около 50 процентов. Еще 17 процентов опрошенных готовы вложиться в приобретение земельного участка, чуть меньше - в золото. Акции, валюту и облигации в качестве инвестиционного портфеля рассматривают 11 процентов респондентов.