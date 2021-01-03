Стала известна дата прощания с актером Владимиром Кореневым

Прощание с народным артистом РФ Владимиром Кореневым пройдет 5 января в Электротеатре Станиславский, похороны актера состоятся на Введенском кладбище Москвы. Актер скончался вчера на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10.00 до 12.00 в театре. Проход будет свободный. Похоронят его на Введенском кладбище», - рассказали РИА Новости в театре.

Актер родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Свою знаменитую роль Ихтиандра Коренев получил на последнем курсе ГИТИСа. После премьеры картины он получил всесоюзную известность. Зрителям Коренев также известен по работам в фильмах «Освобождение», «Дети Дон-Кихота» и другим ролям.