Восемь человек погибли в ДТП в Тыве

Восемь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Улуг-Хемском районе Тывы. Еще два человека получили тяжелейшие травмы. С места трагедии их госпитализировали медики.

«В 16:50 (мест.) 03.01.2021 г. поступило сообщение о столкновении двух легковых автомашина на 953 км ФАД Р-257. Информация уточняется. От МЧС России по Республике Тыва привлекалось 5 человек и 2 единицы техники», - говорится в сообщении на сайте МЧС России.

Обстоятельства крупного ДТП пока не известны. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и представители следственно-оперативной группы. В районе столкновения автомобилей затруднено движение.