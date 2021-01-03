Восемь человек погибли в ДТП в Тыве
По предварительной информации, к трагедии привело лобовое столкновение двух автомобилей на большой скорости.
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Восемь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Улуг-Хемском районе Тывы. Еще два человека получили тяжелейшие травмы. С места трагедии их госпитализировали медики.
«В 16:50 (мест.) 03.01.2021 г. поступило сообщение о столкновении двух легковых автомашина на 953 км ФАД Р-257. Информация уточняется. От МЧС России по Республике Тыва привлекалось 5 человек и 2 единицы техники», - говорится в сообщении на сайте МЧС России.
Обстоятельства крупного ДТП пока не известны. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и представители следственно-оперативной группы. В районе столкновения автомобилей затруднено движение.