Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Макрон призвал Британию определиться с ближайшими союзниками

Роман Захаров
04:23 31.01.2021
Президент Франции полагает, что он часто становится фигурой, которую несправедливо обвиняют в проблемах Великобритании в ЕС.
Макрон призвал Британию определиться с ближайшими союзниками
© Фото: Aurelien Morissard, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал британское правительство определиться с тем, кто является для них ближайшим союзником. При этом французский лидер отметил, что Соединенное Королевство не может одновременно быть «лучшим союзником для США и Евросоюза, и новым Сингапуром».

«Какую политику хочет выбрать Британия? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром... Она обязана выбрать модель. Но мне кажется, что руководство страны продвигало все эти модели (населению - прим. ред.). Если оно примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам (Евросоюзу - прим. ред.) понадобятся разъяснения, так как возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам», - приводит Guardian слова Макрона.

Глава государства отметил, что попытка быть «наполовину беременным» - нереализуемый концепт.

«Я за общие амбиции и за общую судьбу. Я надеюсь, что (премьер-министр Великобритании - прим. ред.) Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что его видят британские граждане. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, из-за этого я не считаю, что судьба британского народа отличается от нашей», - объяснил Макрон свою точку зрения.

Президент Франции также сообщил, что он часто становится фигурой, которую несправедливо обвиняют в проблемах Британии в ЕС. При этом Макрон пошутил, что его «рисуют» важнее, чем он есть на самом деле.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:59 Спорт
Российский фристайлист Буров досрочно выиграл зачет Кубка мира в лыжной акробатике
19:28 Армия
Видео
Все ради мира: как устроен российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе
17:22 В стране и мире
Видео
«Звезда с очень сложной судьбой»: скончалась народная артистка России Алла Йошпе
16:07 Спорт
Российский лыжник Большунов победил в масс-старте классическим стилем на этапе КМ в Швеции
15:30 В стране и мире
В России начнет действовать новый перечень запретов на использование автомобиля
Популярное
Популярное
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Видео
Вооружен до зубов: опубликованы уникальные кадры с борта корвета «Гремящий»
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.