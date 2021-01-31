Макрон призвал Британию определиться с ближайшими союзниками

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал британское правительство определиться с тем, кто является для них ближайшим союзником. При этом французский лидер отметил, что Соединенное Королевство не может одновременно быть «лучшим союзником для США и Евросоюза, и новым Сингапуром».

«Какую политику хочет выбрать Британия? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром... Она обязана выбрать модель. Но мне кажется, что руководство страны продвигало все эти модели (населению - прим. ред.). Если оно примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам (Евросоюзу - прим. ред.) понадобятся разъяснения, так как возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам», - приводит Guardian слова Макрона.

Глава государства отметил, что попытка быть «наполовину беременным» - нереализуемый концепт.

«Я за общие амбиции и за общую судьбу. Я надеюсь, что (премьер-министр Великобритании - прим. ред.) Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что его видят британские граждане. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, из-за этого я не считаю, что судьба британского народа отличается от нашей», - объяснил Макрон свою точку зрения.

Президент Франции также сообщил, что он часто становится фигурой, которую несправедливо обвиняют в проблемах Британии в ЕС. При этом Макрон пошутил, что его «рисуют» важнее, чем он есть на самом деле.