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Организованных занятий спортом в Москве не будет до 15 января

Виктория Ивашечкина
14:25 03.01.2021
По словам местных властей, во всех парках города соблюдаются меры безопасности на фоне пандемии коронавируса.
Организованных занятий спортом в Москве не будет до 15 января
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова заявила, что жители столицы смогут заниматься спортом в городских парках. Однако организованных занятий, кружков и секций из-за COVID-19 не будет до 15 января.

«Парки будут открыты для посещения, можно прийти покататься на коньках, если будут открыты лыжные траcсы, то покататься на лыжах», - объяснила Косинова, передает РИА Новости.

По ее словам, во всех парках города неукоснительно соблюдаются меры безопасности на фоне пандемии коронавируса.

«У нас для каждого катка рассчитано предельное допустимое количество посетителей», - отметила Косинова.

Для этого была создана билетная система по сеансам. То есть, как объяснила Косинова, когда продано определенное количество билетов на сеанс, продажи закрываются. Следовательно, на каток больше никто не сможет попасть. Также после каждого сеанса во всех помещениях идет полная обработка всех поверхностей и коньков.

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