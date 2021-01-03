В Крыму обнаружили древнее захоронение с «билетом» в загробный мир

Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН нашла в Керчи захоронения эллинистического периода Древней Греции. У одного из погребенных был обнаружен обол Харона – монета, которую, по древнегреческим обычаям, нужно было отдать за переход в мир мертвых.

«На юго-западном некрополе города Парфений, который входил в состав Боспорского царства, обнаружены погребения эллинистического периода. В одном из захоронений найден целый, неповрежденный скелет человека. Любопытной деталью является то, что рядом с черепом найдена мелкая монетка», - передает ТАСС слова руководителя экспедиции Сергей Соловьев.

Археолог рассказал, что такую монету по обычаю древние греки клали в рот мертвеца, что он смог заплатить ею мифическому перевозчику Харону за переправку его души через реку Лету в загробный мир.

Соловьев также отметил, что обнаруженная монета позволит более точно датировать погребение. По словам ученого, уже на данный момент понятно, что она принадлежит III-II векам до нашей эры.

«Кроме того, в обкладке этой могилы найдено антропоморфное надгробие (в форме человеческой фигуры). Но это вторичное использование - полагаем, его взяли из другой могилы, разрушенной в те времена», - добавил археолог.

Археологическая экспедиция проводит работы на памятниках Боспорского царства: городище и юго-западном некрополе древнего города Парфения. Данные объекты попали в зону прокладки водовода в пригороде Керчи.