В Москве из горящего дома эвакуировали десять человек

Московские пожарные спасли 10 человек, включая ребенка, из полыхающего дома на Окской улице. Огонь охватил две квартиры в многоэтажке на юго-востоке столицы.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в 2-х квартирах и в приквартирном холле на 2 этаже и частично на балконе 3 этажа жилого 9-ти этажного здания. Горели личные вещи и мебель на площади 30 м2», - говорится в сообщении на официальном сайте МЧС России.

В результате возгорания один человек пострадал. В причинах произошедшего предстоит разобраться пожарным дознавателям, которые уже приступили к проверке всех обстоятельств ЧП.