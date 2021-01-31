Высокий спрос на продукцию: в Алеппо начали строить новые корпуса печатной фабрики

На печатной фабрике города Алеппо, которая является одним из крупнейших типографских производств на севере Сирии, начали строить новые корпуса, чтобы обеспечивать продукцией не только населенный пункт, но и близлежащие провинции. Об этом рассказал директор предприятия Раджаб Абин Махал.

«Мы начали подготовку новых корпусов с целю увеличения объемов производства. Это позволит нам обеспечивать разной печатной продукцией не только Алеппо, но и близлежащие провинции, а также принимать заказы из других крупных городов страны», - сообщил он.

Директор при этом добавил, что в настоящий момент спрос на продукцию фабрики значительно превышает предложение.

Предприятие, по его словам, выпускает в основном школьные учебники и тетради. Это связано с тем, что в Алеппо после окончания боевых действий и возвращения беженцев открывается все больше школ. Кроме того, медицинские учреждения заказывают большое количество плакатов с призывами соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии COVID-19, а среди фармакологических компаний существует высокий спрос на упаковку для разных препаратов.