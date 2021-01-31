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Высокий спрос на продукцию: в Алеппо начали строить новые корпуса печатной фабрики

Алексей Алексеев
03:39 31.01.2021
Предприятие в основном выпускает школьные учебники и тетради. Это связано с тем, что в Алеппо после окончания боевых действий и возвращения беженцев открывается все больше школ.
Высокий спрос на продукцию: в Алеппо начали строить новые корпуса печатной фабрики
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На печатной фабрике города Алеппо, которая является одним из крупнейших типографских производств на севере Сирии, начали строить новые корпуса, чтобы обеспечивать продукцией не только населенный пункт, но и близлежащие провинции. Об этом рассказал директор предприятия Раджаб Абин Махал.

«Мы начали подготовку новых корпусов с целю увеличения объемов производства. Это позволит нам обеспечивать разной печатной продукцией не только Алеппо, но и близлежащие провинции, а также принимать заказы из других крупных городов страны», - сообщил он.

Директор при этом добавил, что в настоящий момент спрос на продукцию фабрики значительно превышает предложение.

Предприятие, по его словам, выпускает в основном школьные учебники и тетради. Это связано с тем, что в Алеппо после окончания боевых действий и возвращения беженцев открывается все больше школ. Кроме того, медицинские учреждения заказывают большое количество плакатов с призывами соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии COVID-19, а среди фармакологических компаний существует высокий спрос на упаковку для разных препаратов.

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