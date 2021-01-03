Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Четыре очага локализовано: в Краснодарском крае продолжают тушить лесные пожары

Виктория Ивашечкина
13:33 03.01.2021
Общая площадь пожаров составляет около 1 тысячи квадратных метров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк рассказал о тушении лесных пожаров на Кубани. По последним данным, число локализованных очагов увеличилось до четырех.

«Всего к тушению привлекаются силы и средства от единой Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 249 человек и 54 единиц техники, из них от МЧС России 87 человека личного состава и 11 единиц техники», - отметил Гаривляк в комментариях «Звезде».

Также он уточнил, что угрозы населенным пунктам на данный момент нет. Для тушения лесных пожаров применяется авиация МЧС России (вертолет Ка-32 с ВСУ), совершено 20 сбросов общим объемом 60 тонн воды. На месте организован штаб пожаротушения.

По последним данным, площадь активного горения на всех очагах порядка 1000 квадратных метров. Осуществляется мониторинг обстановки с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.