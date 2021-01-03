Четыре очага локализовано: в Краснодарском крае продолжают тушить лесные пожары

Начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк рассказал о тушении лесных пожаров на Кубани. По последним данным, число локализованных очагов увеличилось до четырех.

«Всего к тушению привлекаются силы и средства от единой Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 249 человек и 54 единиц техники, из них от МЧС России 87 человека личного состава и 11 единиц техники», - отметил Гаривляк в комментариях «Звезде».

Также он уточнил, что угрозы населенным пунктам на данный момент нет. Для тушения лесных пожаров применяется авиация МЧС России (вертолет Ка-32 с ВСУ), совершено 20 сбросов общим объемом 60 тонн воды. На месте организован штаб пожаротушения.

По последним данным, площадь активного горения на всех очагах порядка 1000 квадратных метров. Осуществляется мониторинг обстановки с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов.