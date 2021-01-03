Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РГО и Северном флоте назвали главные задачи совместной работы в 2021 году

Ян Брацкий
13:33 03.01.2021
Моряки и ученые РГО ранее провели более 70 совместных научных экспедиций, вели исследовательские работы в суровых и самых труднодоступных уголках страны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Исследование Арктики - одна из ключевых задач в наступившем году, которую предстоит решить Северному флоту совместно с Русским Географическим обществом. Готовятся сразу несколько экспедиций.

В летний период задействуют два вспомогательных судна, которые вместе с учеными направятся в район архипелага Новая Земля. Как отметил командующий Северным флотом Александр Моисеев - совместная работа военнослужащих и исследователей РГО - уже традиция.

Североморцы и ученые активно работали в разных районах Арктики - совершили более 70 высадок на арктические острова и континентальное побережье, собрали исторические артефакты, провели исследования экологической обстановки, ледников, живой природы, в том числе в подводной среде.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.