В РГО и Северном флоте назвали главные задачи совместной работы в 2021 году

Исследование Арктики - одна из ключевых задач в наступившем году, которую предстоит решить Северному флоту совместно с Русским Географическим обществом. Готовятся сразу несколько экспедиций.

В летний период задействуют два вспомогательных судна, которые вместе с учеными направятся в район архипелага Новая Земля. Как отметил командующий Северным флотом Александр Моисеев - совместная работа военнослужащих и исследователей РГО - уже традиция.

Североморцы и ученые активно работали в разных районах Арктики - совершили более 70 высадок на арктические острова и континентальное побережье, собрали исторические артефакты, провели исследования экологической обстановки, ледников, живой природы, в том числе в подводной среде.