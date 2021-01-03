Синоптики пообещали жителям Центральной России теплый вариант зимы

В ближайшие несколько дней жителей Центральной России ожидает мягкая зима. Прогноз на следующую рабочую пятидневку озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас с севера надвигается антициклон, который постепенно вытеснит более теплые воздушные массы юго-восточного происхождения. В понедельник столбики термометров устремятся вниз, но уже на следующий день покажут до плюс двух градусов. Такие климатические «качели» будут наблюдаться всю первую половину недели.

«Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», - цитирует RT слова Вильфанда.

Начиная со среды начнет холодать. Ожидается постепенное понижение температуры до десяти градусов. Однако суровых морозов, считает Вильфанд, ждать не стоит.