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Байден выступит с большой речью о восстановлении места США в мире

Ян Брацкий
03:02 31.01.2021
Среди возможных тем его обращения могут быть отношения США с Россией, Китаем и Ираном, а также планы официального Вашингтона относительно миссии в Афганистане.
Байден выступит с большой речью о восстановлении места США в мире
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP globallookpress
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Президент США Джо Байден планирует выступить с большой речью, в ходе которой он расскажет о внешнеполитическом курсе страны на ближайшее время. Выступление запланировано на понедельник, 1 февраля.

Перед этим глава государства посетит госдепартамент и проведет рабочую встречу с его главой Энтони Блинкеном, сообщает телеканал NBC News.

Ключевым посылом в речи Байдена, по данным телеканала, должно стать восстановление места Соединенных Штатов Америки в мире.

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