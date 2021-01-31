Байден выступит с большой речью о восстановлении места США в мире

Президент США Джо Байден планирует выступить с большой речью, в ходе которой он расскажет о внешнеполитическом курсе страны на ближайшее время. Выступление запланировано на понедельник, 1 февраля.

Перед этим глава государства посетит госдепартамент и проведет рабочую встречу с его главой Энтони Блинкеном, сообщает телеканал NBC News.

Ключевым посылом в речи Байдена, по данным телеканала, должно стать восстановление места Соединенных Штатов Америки в мире.