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«Редкий талант»: Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Коренева

Анна Касаткина
01:35 03.01.2021
Глава правительства отметил, что Коренев был «незаурядным, доброжелательным и сердечным человеком».
«Редкий талант»: Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Коренева
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Владимира Коренева. По словам главы правительства, актер обладал редким талантом и уникальным мастерством перевоплощения.

«Благородство, галантность, искренность – именно эти качества отличали героев Владимира Коренева. А каждая роль была близка и понятна, поражала своей глубиной. И потому фильмы и спектакли с его участием пользовались огромной популярностью и любовью зрителей самых разных поколений», – приводятся слова Мишустина в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина РФ.

Глава правительства также отметил, что Коренев был «незаурядным, доброжелательным и сердечным человеком» и оставался преданным своей профессии и искусству.

«Таким мы будем его помнить», – заключил Мишустин.

Владимир Коренев скончался в Москве в субботу, 2 января. Предварительной причиной смерти артиста называют последствия коронавирусной инфекции. Зрителям актер запомнился по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Кореневу было 80 лет.

Ранее соболезнования родным и близким актера выразил президент России Владимир Путин.

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