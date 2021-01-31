Борьба за наследство: адвокат рассказал, когда можно оспорить завещание

В России довольно часто граждане обращаются в суд с заявлениями о признании завещания недействительным. Истцами в таких случаях, в основном, становятся другие наследники или потенциальные наследники, которые могли претендовать на наследство по закону или завещанию, однако ничего не получили. Шансы на успех таких обращений оценил адвокат Анатолий Миронов.

Чаще всего, по словам юриста, основанием для иска является неспособность наследодателя в момент написания завещания осознавать значение своих действий и отдавать им отчет.

«Например, наследодатель при жизни состоял на учете у врачей: психиатра или нарколога и оформил завещание на малознакомого человека. Наследникам, как правило, становится об этом известно уже после смерти наследодателя, и в таком случае у тех, кто должен был призываться к наследству по закону, есть единственный способ защитить свои права - обращаться в суд», - объяснил специалист в беседе с «Прайм».

Миронов также рассказал, что бывают иски, связанные с тем, что форма завещания не соответствует нормам закона: документ может содержать неверные паспортные данные, изменения, внесенные нотариусом после удостоверения завещания, а также некорректное оформление подписи наследодателя. При этом специалист отметил, что в таких случаях судиться придется долго, сложно и успех здесь не гарантирован.

В случае если причиной обжалования завещания является фальсифицированная подпись наследодателя или нотариуса, то, как правило, приходится возбуждать уголовное дело. После того, как суд докажет обман, шансы на успех сильно возрастают, заключил адвокат.