Жириновский назвал последний шанс Трампа остаться у власти

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что крайним шансом для отмены результатов президентских выборов для Дональда Трампа может быть введение режима ЧС на территории Штатов.

По словам российского политика, Америка устала от шпиономании, лизоблюдства и коррупции.

«Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом», - отметил Жириновский.

Политик также отметил, что в то время, пока Трамп лидер страны, ему подчиняются все. То есть, он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными.

«Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие 4 года демократы его просто уничтожат», - подытожил лидер ЛДПР в своих соцсетях.

Жириновский предположил, что российская сторона может поддержать его, договориться о финансовой поддержке, например, со стороны арабских шейхов.

Лидер ЛДПР рекомендовал Трампу все-таки сделать прививку от коронавируса. Как отметил Жириновский, американскому лидеру даже могут выслать российскую вакцину «Спутник V».

Ранее стало известно, что Дональд Трамп анонсировал протестный митинг своих сторонников в Вашингтоне. По словам политика, на мероприятии будет предоставлено «огромное количество доказательств» нарушений на прошедших президентских выборах.