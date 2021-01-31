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Инфекционист рассказал, когда ждать ослабления масочного режима в РФ

Анна Берестовая
23:50 31.01.2021
Врач предупредил, что ограничения не будут сняты полностью.
Инфекционист рассказал, когда ждать ослабления масочного режима в РФ
© Фото: Alexander Legky, Russian Look, Globallookpress
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К лету на территории России могут быть сделаны послабления в масочном режиме. Соответствующим прогнозом поделился педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Врач уточнил, что они позволят гражданам «немного расслабиться», однако не будут предполагать полного снятия данной ограничительной меры.

Тимаков в эфире телеканала «Москва-24» объяснил, что на противоэпидемические меры будет влиять динамика формирования иммунитета против COVID-19 у населения.

Ранее ученые установили, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, получили более сильный иммунитет против заболевания. У людей же, которые переболели в легкой форме, образовавшиеся в результате болезни Т-лимфоцитов теряют эффективность после сильной стимуляции иммунной системы.

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