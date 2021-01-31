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Врач сравнила особенности течения гриппа и коронавируса

Ян Брацкий
02:27 31.01.2021
По мнению врача, клиническая картина при коронавирусе может меняться от пациента к пациенту, тогда как грипп протекает классически.
Врач сравнила особенности течения гриппа и коронавируса
© Фото: Petty Officer 3rd Class Jacob L, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала об особенностях течения новой коронавирусной инфекции и гриппа. По словам медика, болезни схожи в плане повышения температуры тела, но могут отличаться в катаральных проявлениях.

«Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, и это считается легкой формой. И это изнуряет», - сказала Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом, напомнила она, интоксикация при коронавирусной инфекции значительно выше, чем при гриппе. Кроме того, COVID-19 не поражает горло.

«Катаральные явления - воспаление слизистых оболочек, минимальны. У кого-то при болезни может пропасть обоняние, у кого-то так не будет. Кашель опять же непредсказуем, и это притом, что поражение легких есть, - добавила иммунолог.

Из этого следует, заключила врач, что клиническая картина коронавируса до конца не изучена и течение этого заболевания может быть разнообразными у различных пациентов. Ранее стало известно, что число заразившихся COVID-19 в мире за минувшие сутки увеличилось на 500 тысяч и сейчас составляет 101,56 миллионов. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Также, по данным ВОЗ, за минувшие 24 часа на планете скончались более 13 тысяч пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Таким образом, общее число умерших с диагнозом COVID-19 к настоящему моменту превысило 2,19 миллиона. В России за последние 24 часа коронавирусом заразились 19 032 человек.

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