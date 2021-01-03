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Китайцы нашли источник «бессмертия» в сибирской тайге

Ян Брацкий
12:23 03.01.2021
По мнению китайских исследователей, отвар из древесного гриба укрепляет иммунитет, заживляет раны и является отличным средством профилактики множества болезней.
Китайцы нашли источник «бессмертия» в сибирской тайге
© Фото: ayzdorov.ru

Жители Китая восхитились полезными свойствами березового гриба чаги. За его способность восстанавливать силы и омолаживать организм пользователи Сети назвали его «сибирским грибом бессмертия». Автор статьи в одном из журналов уверяет, что чагой можно не только укреплять иммунитет, но даже заживлять раны и отпугивать кровососущих насекомых.

«Чагой даже можно подкрепиться - она отлично утоляет голод и восполняет физическую энергию. Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу», - цитирует автора статьи китайский портал Sina.

Между тем, в самом Китае есть похожий по своим свойствам гриб. Он называется ганодерма. Тем не менее, покупатели отдают предпочтение российскому продукту, покупая его для оздоровления всей семьи.

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