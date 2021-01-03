Китайцы нашли источник «бессмертия» в сибирской тайге

Жители Китая восхитились полезными свойствами березового гриба чаги. За его способность восстанавливать силы и омолаживать организм пользователи Сети назвали его «сибирским грибом бессмертия». Автор статьи в одном из журналов уверяет, что чагой можно не только укреплять иммунитет, но даже заживлять раны и отпугивать кровососущих насекомых.

«Чагой даже можно подкрепиться - она отлично утоляет голод и восполняет физическую энергию. Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу», - цитирует автора статьи китайский портал Sina.

Между тем, в самом Китае есть похожий по своим свойствам гриб. Он называется ганодерма. Тем не менее, покупатели отдают предпочтение российскому продукту, покупая его для оздоровления всей семьи.