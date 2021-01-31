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В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 18 обстрелов со стороны террористов

Анна Касаткина
22:30 31.01.2021
Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 18 обстрелов со стороны террористов
© Фото: Mustafa Dahnon globallookpress
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В Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 18 обстрелов со стороны террористов. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 18 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны – 17 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 10 обстрелов, в провинции Латакия – 5 обстрелов, провинции Алеппо – 2 обстрела, провинции Хама – 1 обстрел», – сказал он.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, добавил Сытник.

В Сирии продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке и Дэйр-Эз-Зор. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до высоты Тваль-Аба и обратно.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Битарие провинции Дамаск, Бальгунес провинции Тартус и Джермес провинции Хасеке. Населению выдано 750 продовольственных наборов общим весом 4,5 тонн.

C начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 2705 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,6 тысяч тонн.

*«Джабхат Ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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