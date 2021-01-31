ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 102 миллиона

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 102 миллиона.

По последней информации, более 2,2 миллиона человек скончались. Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США (более 25 миллионов заболевших).

На втором месте, согласно данным ВОЗ, Индия (более 10,7 миллиона), на третьем - Бразилия (более 9 миллионов), на четвертом - Россия (более 3,8 миллиона), на пятом - Великобритания (более 3,7 миллиона).

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предположил, что коронавирусная инфекция в будущем может стать эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенной местности.

Также эксперты ВОЗ заявили о возникновении парадоксальной ситуации в мире из-за появления вакцин от COVID-19.

Так, по словам Ханса Клюге, общество чувствует, что эпидемия скоро закончится благодаря вакцинам. Однако их призывают придерживаться ограничительных мер перед лицом новой угрозы, что вызывает у людей напряженность и беспокойство.