Жигунов рассказал о своем состоянии после COVID-19

Заслуженный артист России Сергей Жигунов в разговоре со «Звездой» рассказал о своем состоянии после выписки из ялтинской Ливадийской больницы, где актер провел несколько недель в связи с коронавирусом.

«Чувствую себя очень странно, но мне лучше. Вы знаете, это очень странная болезнь, она очень плохая, очень тяжелая. Я думаю, еще какое-то время понадобится на восстановление - это не одна неделя. В любом случае мне очень радостно, я как-то сижу и смотрю на солнышко, какое-то состояние не совсем нормальное, но все равно хорошо, на позитиве»,- поделился впечатлениями Жигунов.

Напомним, что звезда фильмов «Сердца трех», «Гардемарины, вперед» и сериала «Моя прекрасная няня» около месяца провел в крымской больнице, где врачи боролись за его здоровье. О своей госпитализации в связи с обнаруженным у него COVID-19 Жигунов сообщил 28 декабря. Позже актер рассказал, как встретил Новый год в больничной палате.