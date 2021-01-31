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В древнеегипетском храме в Александрии найдены высеченные в скалах гробницы с мумиями

Роман Захаров
02:17 31.01.2021
Две плохо сохранившиеся мумии вызвали особый интерес у ученых.
В древнеегипетском храме в Александрии найдены высеченные в скалах гробницы с мумиями
© Фото: pixabay
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Археологи нашли в древнеегипетском храме Тапосирис-Магна на западе античной столицы страны Александрии высеченные в скалах гробницы с мумиями. Об этом пишет Egypt Independent, ссылаясь на ученых, работающих на раскопках.

Согласно материалу издания, в высеченных в скальной породе гробницах, что, как отмечается, было распространено уже в греко-римскую эпоху, обнаружены погребальные камеры с плохо сохранившимся мумиями.

«Плохое состояние мумий указывает на разницу между способом мумификации у древних египтян и в более поздний период у греков и римлян. Сохранились останки позолоченного материала, в который были завернуты мумии, и амулеты из золотой фольги, помещенные в рот мумиям», - рассказала глава миссии Кэтлин Мартинес.

Специалист добавила, что этот особый ритуал гарантировал человеку, согласно верованиям, способность говорить на суде в загробной жизни перед верховным судьей умерших Осирисом.

Она также сообщила, что самый большой интерес у ученых вызвали две мумии.

«На первой мумии сохранились позолоченные украшения с изображением бога возрождения и царя загробного мира Осириса. Лоб второй мумии украшен рогами и коброй, на ее шею было одето позолоченное ожерелье в виде головы сокола, символизирующего бога Гора», - уточнила Мартинес.

Ранее ученые опубликовали ТОП-10 главных археологических находок 2020 года. Список состоит из артефактов, относящихся к самым разным историческим эпохам.

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