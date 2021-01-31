СМИ сообщили об атаке террористов на отель в Сомали

В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв и произошла перестрелка. На данный момент количество жертв и пострадавших неизвестно.

По предварительным данным, недалеко от отеля взорвалась машина с террористом-смертником. После этого последовала перестрелка между сотрудниками безопасности гостиницы и боевиками.

По данным Reuters, за инцидентом может стоять террористическая группировка «Аль-Шабааб»*, ведущая борьбу с центральным правительством Сомали. Представитель полиции сообщил агентству, что данные о жертвах и пострадавших будут обнародованы позднее.



«Аль-Шабааб» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.