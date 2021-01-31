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СМИ сообщили об атаке террористов на отель в Сомали

Анна Касаткина
22:03 31.01.2021
Террорист-смертник взорвал автомобиль недалеко от гостиницы.
СМИ сообщили об атаке террористов на отель в Сомали
© Фото: Maa_niii twitter
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В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв и произошла перестрелка. На данный момент количество жертв и пострадавших неизвестно.

По предварительным данным, недалеко от отеля взорвалась машина с террористом-смертником. После этого последовала перестрелка между сотрудниками безопасности гостиницы и боевиками.

По данным Reuters, за инцидентом может стоять террористическая группировка «Аль-Шабааб»*, ведущая борьбу с центральным правительством Сомали. Представитель полиции сообщил агентству, что данные о жертвах и пострадавших будут обнародованы позднее.

«Аль-Шабааб» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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