«Добрейшей души человек»: Ирина Винер-Усманова поделилась воспоминаниями об Алле Йошпе

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Ирина Винер-Усманова поделилась воспоминаниями о своей близкой подруге, народной артистке СССР Алле Йошпе.

Напомним, звезда советской эстрады 1960-1970-х скончалась на 84-м году жизни в субботу, 30 января.

«Не стало прекрасной певицы. Великолепной исполнительницы. Красавицы-женщины, умницы и добрейшей души человека», - подчеркнула Винер-Усманова.

Она также отметила, что Йошпе была ее очень близкой подругой, которая прошла с ней почти всю жизнь.

«Она всегда любила больше всего на свете свое искусство, своего супруга, жизнь, своих детей и людей вокруг себя», - также рассказала главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике.

По словам Винер-Усмановой, творчество Йошпе «было посвящено и лирическим песням Востока, а также композициям еврейским, узбекским, советским, российским и русским».

«Их голоса – Стахана Рахимова (супруга артистки) и Аллы Йошпе навсегда останутся в сердцах тех людей, которые их знают, помнят, любят и вечно будут слушать их музыку», - подытожила заслуженный мастер спорта.

О смерти Аллы Йошпе сообщила в соцсетях писательница Мария Арбатова. По ее словам, у звезды эстрады были проблемы с сердцем.