Собравший 45 млн долларов для врачей британский ветеран госпитализирован с COVID-19

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший около 33 млн фунтов стерлингов (порядка 45 млн долларов) на помощь борющимся с коронавирусом медикам, госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщила дочь ветерана на его странице в Twitter.

«Хочу уведомить всех, что сегодня (в воскресенье, 31 января) мой отец был госпитализирован. Последние несколько недель он проходил лечение от пневмонии и на прошлой неделе сдал положительный тест на COVID-19», – написала она.

Женщина добавила, что до этого дня он лечился дома, однако ему понадобилась помощь с дыханием.

Десятки тысяч пользователей социальной сети за считанные минуты с момента появления записи пожелали Муру выздоровления.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, прославился на весь мир, когда объявил сбор на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS) на фоне начавшейся пандемии коронавируса. Он разместил в Сети фото, на котором обходит на ходунках свой садик в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир. Вместо запланированных по числу прожитых лет ста кругов по 25 метров ветеран прошел 200.

Акция привлекала к себе большое внимание, благодаря чему Муру удалось собрать гораздо больше денег, чем было запланировано изначально. В июле королева Великобритании Елизавета II посвятила ветерана в рыцари.

Ранее сообщалось, что Мур осуществил свою давнюю мечту и побывал на Карибских островах.