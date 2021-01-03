Наравне с мужчинами: женщины-машинисты вышли на Филевскую линию метро Москвы

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что женщины-машинисты вышли на Филевскую линию столичного метро. Их обучение длилось почти год. Из 25 девушек права получили 12.

Ликсутов также рассказал, что поезда на Филевской линии одни из самых современных в мире. По словам заммэра, специально для женщин, которые работают машинистами, была разработана форма. И теперь они сами выбирают, в чем им работать - в брюках или юбке.

«Первый этап набора был среди сотрудниц метрополитена, второй будет такой же, а дальше будем приглашать всех желающих», - подчеркнул заммэра, передает РИА Новости.

Напомним, приказ Минтруда России об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, вступил в силу с 1 января текущего года.

«В наше время мы считаем, что должен быть выбор у всех: заниматься и работать там, где он хочет, независимо от пола», - отметил Ликсутов.

По его словам, Московский метрополитен один из первых в РФ дает такую возможность женщинам, которые работали в метро, получить новую профессию.